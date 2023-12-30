Union Co. takes first place in annual Mater Dei Wrestling Holiday Classic
EVANSVILLE, Ind. (WFIE) - Union Co. takes first place in annual Mater Dei Wrestling Holiday Classic.
--FINAL TEAM STANDINGS--
1. Union County 219.0
2. Mater Dei 189.5
3. Floyd Central 183.5
4. Avon 166.0
5. Perry Meridian 163.0
6. Louisville Trinity 133.0
7. Franklin 114.0
8. Indpls. Roncalli 113.5
9. Civic Memorial, IL 86.5
10. Tell City 84.0
11. Louisville St. Xavier 51.5
12. New Albany 49.5
T13. Memorial 46.0
T13. Gibson Southern 46.0
15. Indian Creek 42.0
16. North Posey 36.0
17. Vincennes Lincoln 24.0
18. Mt. Vernon 20.0
19. Sullivan 19.0
Copyright 2023 WFIE. All rights reserved.