Osborne birdies way to comeback victory in Evansville Women’s City Golf Tournament

PARADISE, Ind. (WFIE) - Kayla Osborne came back from five strokes down to win the 2021 Evansville Women’s City Golf Tournament on Sunday with a final score of 3-under par.

Here’s the final leaderboards below:

CHAMPIONSHIP FLIGHT

NAME RD 1 RD 2 TOTAL

1. Kayla Osborne 74 69 143

2. Hailey Kirkland 75 71 146

3. Katelyn Skinner 69 77 146

4. Mallory Russell 76 76 152

5. Haylee Exline 81 72 153

6. Ashley Kirkland 82 76 158

7. Carly Frazier 81 77 158

8. Paige Ferguson 83 81 164

9. Lauren Le 89 83 172

OPEN 1ST FLIGHT

1. Ashlynn Weir 83 82 165

2. Laura Rust 88 92 180

OPEN 2ND FLIGHT

1. Julie Schraeder 95 96 191

2. Robin Sallee 97 99 196

SENIOR

1. Lu Howerton 88 87 175

2. Jackie Russell 87 88 175

SUPER SENIOR

1. Kathy Hilgeman 88 94 182

2. Rena Lilly 91 102 193

