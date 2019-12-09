Circle - A Country Lifestyle Network

Circle - A Country Lifestyle Network
Circle, a new media network dedicated to the country music lifestyle experience, will feature original programming centered around artists and their lives on and off the stage. Its lineup includes the return of a weekly broadcast of the Grand Ole Opry. (Source: Circle/Opry Entertainment Group/Gray TV)
December 9, 2019 at 4:01 PM CST - Updated December 9 at 4:01 PM

GET IN THE “CIRCLE”!

STARTING JANUARY 1ST, “CIRCLE”, A COUNTRY LIFESTYLE NETWORK, WILL BE A NEW PROGRAM ADDITION TO THE WFIE-14 NEWS FAMILY OF CHANNELS.

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AFTER JANUARY 1st THE LINEUP FOR OUR OVER THE AIR ANTENNA USERS WILL NOW LOOK LIKE THIS:

  • 14.1 WFIE - NBC PROGRAMMING -14 NEWS
  • 14.2 ME-TV
  • 14.3 CIRCLE
  • 14.4 GRIT

CABLE SUBSCRIBERS CHECK YOUR CABLE COMPANY LISTINGS TO SEE IF “CIRCLE” WILL BE AVAILABLE TO YOU.

IF YOU’RE AN ANTENNA USER AND ARE HAVING TROUBLE FINDING THE CHANNELS AFTER THE JANUARY 1ST START DATE, DO A CHANNEL RESCAN ON YOUR TV.

THANK YOU FOR MAKING 14 NEWS A PART OF YOUR DAILY VIEWING EXPERIENCE, AND KEEP CHECKING BACK AS WE CONTINUE TO GROW OUR 14 NEWS FAMILY OF CHANNELS.

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