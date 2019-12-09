GET IN THE “CIRCLE”!
STARTING JANUARY 1ST, “CIRCLE”, A COUNTRY LIFESTYLE NETWORK, WILL BE A NEW PROGRAM ADDITION TO THE WFIE-14 NEWS FAMILY OF CHANNELS.
AFTER JANUARY 1st THE LINEUP FOR OUR OVER THE AIR ANTENNA USERS WILL NOW LOOK LIKE THIS:
- 14.1 WFIE - NBC PROGRAMMING -14 NEWS
- 14.2 ME-TV
- 14.3 CIRCLE
- 14.4 GRIT
CABLE SUBSCRIBERS CHECK YOUR CABLE COMPANY LISTINGS TO SEE IF “CIRCLE” WILL BE AVAILABLE TO YOU.
IF YOU’RE AN ANTENNA USER AND ARE HAVING TROUBLE FINDING THE CHANNELS AFTER THE JANUARY 1ST START DATE, DO A CHANNEL RESCAN ON YOUR TV.
THANK YOU FOR MAKING 14 NEWS A PART OF YOUR DAILY VIEWING EXPERIENCE, AND KEEP CHECKING BACK AS WE CONTINUE TO GROW OUR 14 NEWS FAMILY OF CHANNELS.
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