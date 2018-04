Daviess County KY Schools

Public Schools

Cravens Elementary School

District No. 472 School No. 010 Grades K-04

Est. Teachers 24 Est. Enrollment 300

Christopher L. Gaddis, Principal

2741 Cravens Ave., Owensboro 42301

(270) 686-1010

Fax Number (270) 683-9678

Estes Elementary School

District No. 472 School No. 030 Grades K-04

Est. Teachers 31 Est. Enrollment 400

Walter Lee, Principal

1675 Leitchfield Rd., Owensboro 42303

(270) 686-1030

Fax Number (270) 686-1176

Foust Elementary School

District No. 472 School No. 060 Grades K-04

Est. Teachers 40 Est. Enrollment 380

Janie Moseley, Principal

601 Foust Ave., Owensboro 42301

(270) 686-1060

Fax Number (270) 686-1021

Hager Preschool

District No. 472 School No. 180 Grades PS

Est. Teachers 12 Est. Enrollment 300

Jeffrey Gray, Principal

601 Foust Ave., Owensboro 42301

(270) 686-1126

Fax Number (270) 686-1161

Mary Kendall Alternative Campus

District No. 472 School No. 300 Grades K-12

Est. Teachers 1 Est. Enrollment 15

Kimberly C. Johnson, School Contact

193 Phillips Ct., Owensboro 42303

(270) 686-1163

Fax Number (270) 686-1163

Newton Parrish Elementary School

District No. 472 School No. 100 Grades K-04

Est. Teachers 28 Est. Enrollment 415

Steve Bratcher, Principal

510 Byers Ave., Owensboro 42303

(270) 686-1100

Fax Number (270) 926-9637

Owensboro 5-6 Elementary Center

District No. 472 School No. 175 Grades 05-06

Est. Teachers 46 Est. Enrollment 550

Lynne Beavers, Principal

2631 S. Griffith Ave., Owensboro 42301

(270) 686-1128

Fax Number (270) 686-1183

Owensboro High School

District No. 472 School No. 110 Grades 09-12

Est. Teachers 80 Est. Enrollment 1120

Anita Burnette, Principal

1800 Frederica St., Owensboro 42301

(270) 686-1110

Fax Number (270) 686-1019

Owensboro Middle School

District No. 472 School No. 125 Grades 07-08

Est. Teachers 52 Est. Enrollment 580

Janice Eaves, Principal

1300 Booth Ave., Owensboro 42301

(270) 686-1130

Fax Number (270) 686-1173

Seven Hills Alternative School

District No. 472 School No. 015 Grades 07-12

Est. Teachers 7 Est. Enrollment 70

Mike West, Principal

2401 McConnell Ave., Owensboro 42303

(270) 686-1120

Fax Number (270) 686-1036

Sutton Elementary School

District No. 472 School No. 140 Grades K-04

Est. Teachers 30 Est. Enrollment 299

James Lyddane, Principal

2060 Lewis Ln., Owensboro 42301

(270) 686-1140

Fax Number (270) 686-1158

Non-Public Schools

Owensboro Catholic Elementary School 4-6 Campus

District No. 472 School No. 020 Grade 04-06

Est. Enrollment 286

Tracy Sowders Conkright, Principal

525 E. 23rd St., Owensboro 42303

(270) 683-6989

Fax Number (270) 684-5956

Owensboro Catholic High School

District No. 472 School No. 430 Grade 09-12

Est. Enrollment 530

Harold Staples, Principal

1524 W. Parrish Ave., Owensboro 42301

(270) 684-3215

Fax Number (270) 684-7050

Owensboro Catholic Middle School

District No. 472 School No. 410 Grade 07-08

Est. Enrollment 245

James Timothy Duffy, Principal

2540 Christie Pl., Owensboro 42301

(270) 683-0480

Fax Number (270) 683-0495