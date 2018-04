Karancho’s nuevamente reabre sus puertas

Uno de los lugares más populares latinos en Evansville reabre nuevamente sus puertas en su nuevo y moderno edificio. Karancho’s Discotec como era conocido anteriormente comenzó su funcionamiento hace 3 años y estaba ubicado en la Franklin St. en la zona oeste de Evansville.

Hoy en día, ha cambiado de nombre a Karancho’s Latin Sport Bar & Grill que ahora cuenta con 2 pistas de bailes, 2 DJ’s profesionales, moderna cocina, seguridad, parqueos de movilidades y con capacidad para 200 personas.

Por ahora se ha comenzado con la promoción de los bailes latinos para los días viernes y sábados desde las 9:00 pm. hasta las 3:00 am.

Jorge Lopez, que es el propietario indicaba “que para este nuevo año se espera contar con la participación de varios grupos musicales, por lo menos una vez al mes”, prueba de ello es que para este sábado 28 de enero estará presente el grupo K-Libre que vienen desde Lafayatte, Indiana.

“La inauguración oficial del local se realizará entre el 10 y 14 de febrero para la celebración del Día de San Valentín” Jorge indicaba.

Karancho’s Latin Sport Bar & Grill está ubicado en la 321 N. Congress Ave. en la ciudad de Evansville.

Karancho' s Discotec Reopens in New Eastside Location

One of the most popular nightspots for Latinos in Evansville is celebrating the much anticipated opening of their new location on the city’s eastside. Karancho’s Discotec, first opened three years ago on Franklin Street in Evansville , has just opened in their new location on Congress Avenue , which is just behind Eastland Mall.

Since the move, the name has been changed to Karancho’s Latin Sports Bar & Grill. The new nightclub has two dance floors, two professional DJs, a modern kitchen facility, beefed up security, a separate parking lot, and capacity for 200 people.

At this time, Karancho’s is focusing their promotion on the Latin dances that are held Friday and Saturday nights from 9:00 pm to 3:00 am.

Jorge Lopez, the club’s owner, says he “plans to bring live bands in at least once a month.” As Lopez’s first step toward that goal, Saturday January 28 the group K-Libre from Layfayette , Indiana will be playing live at Karancho’s.

“The official Grand Opening will be from February 10th to the 14th, when we’ll also celebrate Valentine’s Day,” Lopez said.