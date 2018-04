Primera procesión Latina en Evansville en honor a Nuestra Señora de Guadalupe

En México cada 12 de diciembre se recuerda la aparición de la Virgen María al indiecito Juan diego al pie del cerro llamado Tepeyac historia que data del año 1531, relato que cuenta que durante 4 días la madre de Dios se comunicó con Juan Diego en su propia lengua, el náhualtl, que al identificarse usó la palabra "coatlallope" que significa "la que aplasta la serpiente", pero para oídos de los frailes españoles sonó como “Guadalupe”. Es así, que la virgen María se quiso comunicar de manera que la entendieran tanto los indios como los españoles.

Durante esos 4 días el indiecito Juan Diego trató de dar el mensaje de la Virgen a los españoles de construir un templo en honor a Ella pero sin ningún resultado, hasta que un día el Sr. Obispo le dijo a Juan diego que necesitaba alguna prueba. Juan Diego llevó consigo una rosas de castilla y que sorpresa fue del Sr. Obispo cuando al desenvolver el manto blanco se dibujó la imagen de Ella.

Es así, que a partir de esa fecha se celebran grandes acontecimientos en recordación a Nuestra Señora de Guadalupe o Nuestra Señora de las Américas como también es conocidas en toda América Latina.

Actualmente el santuario de Tepeyac es el santuario mariano mas visitado del mundo, superando en visitas a Lourdes y Fátima. Cada año, 20 millones de fieles se acercan al venerado cuadro para expresar a la Madre del Cielo el testimonio de su cariño y veneración. El día de la fiesta, el doce de diciembre, se calcula que casi tres millones de personas acuden al santuario.

Procesión en la ciudad de Evansville.-

El pasado 3 de diciembre la comunidad católica latina de está ciudad, celebró con gran entusiasmo y mucha devoción una procesión en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, que partió de la iglesia King of the Christ hasta la iglesia Nativity y tuvo un recorrido aproximado de 1.6 millas (2.58 kilómetros). Para la cual se preparó un hermoso altar con la imagen de la Virgen, se repartió el Rosario y panfletos con cánticos y oraciones.

Se contó con la presencia de más 80 feligreses que pese a la condiciones climatológicas extremas no hizo en ningún momentos pensar en detenerla.

En cada paso de la procesión y al sonar de las alabanzas se iban sumando más feligreses a la caravana y al mismo tiempo llamaba la atención de muchas personas que quedaban anonadadas y en la incógnita de saber que era lo que pasaba. Algunas amablemente preguntaban, otras simplemente pasaban de largo pero siempre volcando sus cabezas o simplemente saludando al gentío.

Un gesto digno de destacar fue el de la plena colaboración de las personas de esta ciudad que amablemente estacionaban sus autos para dar paso a la procesión.

Después de un largo recorrido, la iglesia Nativity preparó un delicioso chocolate al estilo mexicano para recibir a los caminantes.

Para el próximo año se quiere seguir haciendo esta celebración y se espera contar con mayor participación de toda la comunidad latina de ésta área.

First Latin pilgrimage in Evansville to honor Our Lady of Guadalupe

The history of the celebration of Our Lady of Guadalupe dates back to 1531 and originates in Mexico . December 12th is the day the Lady Mary appeared to Juan Diego at the bottom of the hill Tepeyac. According to the tradition, she was using Juan Diego to communicate her message to the people in their own dialect, náhualtl. When she identified herself, she used the word “coatlallope”, which means “the one that squashes the serpent”. But to the friars it sounded like “Guadalupe”.

During those four days Juan Diego tried to give the message to the Spaniards to build a temple in Her honor, but without result. Until one day the Bishop told Juan Diego that he needed proof. Juan Diego carried some roses of castilla in his cloak and the Bishop was surprised when he unfolded the white cloak and saw the image of the Lady Mary.

Since then, those events are celebrated in honor of Our Lady of Guadalupe, or Our Lady of the Americas as she is also known in Latin America .

Every year, 20 million faithful pilgrims from all over the world visit the sanctuary of Mary at Tepeyac, more visitors than to Lourdes or Fatima . Visitors go to see the picture of the Holy Mother and testify of their affection and faith. On December 12th, approximately 3 million people go to the sanctuary.

Pilgrimage in the City of Evansville

On December 3rd, the Latin American catholic community celebrated this holiday with an enthusiastic procession to honor Our Lady Guadalupe. The pilgrimage began at Christ the King Church and ended at Nativity Church , an approximate route of 1.6 miles (2.58 km). A beautiful altar with the image of Mary was prepared for the procession, and rosaries and handouts were distributed to the participants.

More than 80 people were in attendance for the procession in spite of the extremely cold conditions. Canceling the event was never considered.

During the procession, the sounds of praises could be heard and more people were added along the way. The large group drew much attention from onlookers, passers by, and all those who were in the path of the procession. Some asked what was going on, others just waved.

What is truly amazing was the cooperation and courtesy of the drivers who yielded to the procession without any complaints.

After the long haul, Nativity Church prepared delicious Mexican style hot chocolate to receive those who walked.