Mexican

Acapulco Mexican

7826 Hwy 66 858-7777

Under $10/Casual/Full Bar/Reservations Accepted/MC

Don Pablo’s Mexican Kitchen

6550 E. Lloyd Expwy 475-9798

Under $10/Casual/Full Bar/ Credit Cards

El Charro

720 N Sonntag Ave 421-1986

$10-$15/Casual/Reservations Recommended/Credit Cards/Beer & Wine

Hacienda Mexican Restaurant

990 S. Green River Rd. 474-1835

711 N. 1st. Ave. 423-6355

5440 Pearl Dr. 422-2055

$10-$15/Casual/Reservations Accepted /FullBar/VISA,MC

La Cabana

821 S Green River Rd 477-3351

Under $10/Casual/Reservations Accepted /Checks Accepted /Full Bar

Los Bravos

834 Tutor Lane 474-9078

900 W. Buena Vista Rd. 424-4101

4630 W. Lloyd Expwy. 464-3136

Under $10/Casual/Reservations Accepted /Full Bar/VISA,MC,AMEX

Chili’s Grill & Bar

600 N. Green River Rd. 475-1510

$15-$25/Casusal/Reservations Accepted /Checks Accepted /Credit Cards/Full Bar

El Maguey

601 Hwy. 62

Under $10/Casual/Reservations Accepted/Checks Accepted /VISA,MC/Full Bar

La Paz Mexican Restaurant

528 S. Main Henderson, KY (270) 826-3636

Under $10/Casual/Reservations Accepted/Checks Accepted/Full Bar/VISA,MC,AMEX

Los Toribio

1739 S. Green St. Henderson, KY (270) 831-2367

2810 U.S. Hwy 41 Henderson, KY 270-830-6610

Under $10/Casual/Reservations Accepted/Full Bar/VISA,MC,AMEX

Regio Mexican Restaurant

2 Richardt Ave. 401-7590

Under $10/Casual/Full Bar/ Credit Cards

Sangria Spanish

718 A State St.

Under $10/Casual/Reservations Accepted for parties of 8 or more/Checks Accepted/MC,VISA/Beer & Wine

Tequila’s Mexican

408 Southwind Plaza 838-2392

Under $10/Casual/Full Bar/Reservations Accepted/MC